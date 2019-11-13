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Başkan Büyükgöz Güney Afrika'da

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA'nın Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongreye katıldı.

13.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:11Başkan Büyükgöz Güney Afrika'da
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA'nın Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongreye katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA'nın Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongreye katıldı. Dünya genelinde 3500'ü aşkın yerel ve bölgesel yöneticinin katıldığı kongrede Başkan Büyükgöz Gebze'yi temsil ediyor. Ayrıca bir müsabakasını izleyen Başkan Büyükgöz burada Afrikalı çocuklarla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Afrikalı minik yavrularımızın bizlere gösterdiği ilgi ve sevgi bizleri oldukça mutlu etti. Güzel bir dünya, güzel gülüşlü ve mutlu çocuklarla mümkündür. Gülüşleriniz daim olsun çocuklar" mesajıyla paylaştı. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Güney Afrika, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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