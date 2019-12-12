Başkan Büyükgöz: Hünkar Çayırı'na Fatih'in manevi şahsına yakışır proje geliştireceğiz

GEBZE Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Hünkar Çayırı'na özel bir proje hazırlığında olduklarını söyledi.

Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in sefere çıkmadan önce ordusunu topladığı, rahatsızlanması sonucu vefat ettiği 'Hünkar Çayırı' adı verilen alan Gebze Belediyesi'ne devredildi. Hünkar Çayırı'nda açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hünkar Çayırı'nda, Fatih Sultan Mehmet'in manevi şahsına yakışır bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte bize yakışan şu olacak, burası çağ açıp, çağ kapatan İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği, seferlere çıktığı zaman ordusunu toparlayıp son kontrollerini yaptığı tarihteki adıyla Hünkar Çayırı veya Fatih'in Otağı alanı. Bir tane Fatih var, bir çağ açılış ve kapanışını gerçekleştiren Hünkar var. Dolayısıyla hem tarihi sorumluluklarımız gereği, hem taşıdığı manevi değer itibari ile buranın sıradan bir rekreatif alan olmayacağını, buranın sıradan bir tarih parçası da olmayacağı aşikar. Dolayısıyla biz tüm bu hassasiyetleri gözeterek Fatih'in manevi şahsına da yakışır bir şekilde proje geliştirip, bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği halinde hayata geçireceğiz" dedi.

PROJE, HEM TARİHİ HEM DE DİJİTAL DÜNYAYI YANSITACAK

195 dönümlük arazide yapısal gruplara çok ağırlık vermeyeceklerini açıklayan Büyükgöz, "Burada son sürat bütün çalışmalar tarihi verilere, bilimsel verilere ve proje anlayışındaki özgünlüğe dayalı olarak bugüne kadar belki bir panorama müzesinde olmayacak düzeyde bir yeni versiyon veya tarih müzesi anlamında son derece hem bir tarihi yansıtacak, hem de aynı zamanda dijital dünyanın en ileri boyuttaki ürünlerin kullanıldığı bir müze anlayışı burada gerçekleştirilecek. Özgünlüğü anlamda da projede bugüne kadar bu tür alanlarda olmayan birçok yönlerini de burada biz yansıtacağız. 195 dönümlük arazi içerisinde biz yapısal grupları çok ağırlıklı olmadan adı üstünde Hünkar Çayırı burada o duyguyu yok etmeden yapı stoku anlamında çok ileri gitmeden, fakat tarihi kimliği koruyan, kollayan, yaşatan ve bugünkü nesle ve gelecek kuşaklara da en sağlıklı bilgilerle ve en sağlıklı anlatımlarla, görsellerle aktarmak için bu çalışmayı yürüteceğiz. Sonuç itibari ile burada inşallah kısa sürede projelendirme çalışmaları tamamlayıp, akabinde de yapımla alakalı süreç başlayacak. Gebze Belediyesi olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti hem Kocaeli ve Gebze'mize, hem ülkemize ve uluslararası insanlık tarihinin burada yansıyacağı kırılma noktası olan İstanbul'un fethi konusunun vurgulandığı ve hatırlatıldığı bir çalışma olacaktır" diye konuştu.

"TARİHİ KİMLİĞİN ANATOMİSİNİ EN İYİ BİLENLERLE ÇALIŞACAĞIZ"

Büyükgöz heyecanlı olduklarını, bu projenin içerisinde yer almaktan gururlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Biz bunu katılımcı bir anlayışla sözü olan her kesin sözünü dinleyeceğiz. Tarihi kimliğin anatomisini en iyi bilenlerle çalışacağız. Tarihi bilgisi olan tüm tarafları burada dinleyeceğiz. Görüşlerini alacağız. Katılımlarını sağlayacağız ve sonuçta hata yapmamak üzere gerekli ne tür hassasiyet varsa biz o hassasiyetleri burada hayata geçireceğiz. Fatih bir tane, çağ açıp çağ kapayan bir olay ve burada vefat etmiş. Bunu asla ve asla sıradan bir proje anlayışıyla, sıradan bir yaklaşımla ele almayacağız ve almamız da söz konusu olamaz."