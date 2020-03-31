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Başkan Büyükgöz İSPARK genel kuruluna katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İSPARK genel kuruluna katıldı.

31.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:22
Başkan Büyükgöz İSPARK genel kuruluna katıldı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İSPARK genel kuruluna katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve İSPARK'ın düzenlenen olağan genel kuruluna katıldı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İBB'nin İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurulunda, iştirakin hissedarı olan Gebze Belediyesi'ni temsil etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yaşam
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