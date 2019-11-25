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Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerini dinledi

'Mahalle Meclisi' toplantılarına hız kesmeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana ve Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

25.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:24Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerini dinledi

'Mahalle Meclisi' toplantılarına hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana ve Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Mahalle Meclisleri'ne ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu Yavuz Selim ve Mevlana mahallelerinin sakinlerine konuk oldu. Başkan büyükgöz'e toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Selamet Güner ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda, Büyükgöz ilk elden sorunları, talepleri ve önerileri dinledi.


'Halk Meclisleri'nin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, mahallelere kazandırılan hizmetlere ilişkin de bilgiler vererek, "Halk buluşmalarımız, Mahalle Meclislerimiz, Esnaf Buluşmalarımız bunların hepsi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Çünkü sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz. Bunu başarabilmek için de sizlerin fikirleri bizler için çok önemli. Burada söylediğiniz her şey direkt muhatabına ulaşıyor. Burada başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz her söyleneni not alıyor, yani hiçbir şey havada kalmıyor" dedi.


Başkan Büyükgöz'ün selamlama konuşmasının ardından vatandaşlar, sorun ve önerilerini dile getirdi. - KOCAELİ


Mevlana Celaleddin Rumi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yaşam

Kaynak: İHA

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