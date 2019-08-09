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Başkan Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Belediye çalışanları ile bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim" dedi.

09.08.2019 19:30 Başkan Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı
Belediye çalışanları ile bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Kurban Bayramı öncesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye personelleriyle bir araya geldi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra, belediye personelleri katıldı.

Mesai arkadaşlarının tek tek bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükgöz, "Dini ve milli bayramlarımız bir araya gelmenin, bir olmanın, diri olmanın ve kaynaşmamızın en güzide vesileleri. Haftanın son gününde, ilk olarak siz değerli mesai arkadaşlarımızla bayramlaşalım istedik. Bu vesileyle büyük Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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