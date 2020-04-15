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Başkan Büyükgöz semt pazarında maske ve eldiven dağıttı

Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlara steril maske dağıttı, esnaflara hayırlı işler diledi.

15.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:27
Başkan Büyükgöz semt pazarında maske ve eldiven dağıttı
Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri 'ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlara steril maske dağıttı, esnaflara hayırlı işler diledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz pazar yerini denetledi. Vatandaşlara Salı günleri hizmet veren Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri'ni dolaşan Başkan Büyükgöz, pazar yeri girişinde maske dağıttı. Genelgelerle belirlenen sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Başkan Büyükgöz, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Büyükgöz, pazarcı esnaflarıyla da sohbet etti. Esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükgöz, halk sağlığı için belirlenen kuralla uymada hassasiyet gösterdikleri içinde bir kez daha teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz, Pazaryeri, Gebze, Güncel
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