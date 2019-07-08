08.07.2019 14:31
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Başkan Büyükgöz Ürdün'de Gebze'yi temsil edecek

Başkan Büyükgöz Ürdün

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısında Gebze'yi temsil edecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısında Gebze'yi temsil edecek.

UCLG-MEWA'nın aynı zamanda Sayman üye sıfatıyla yönetim kurulunda yer alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ürdün'ün Amman şehrinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısında Gebze'yi temsil edecek. Birliğin 9-10 Temmuz tarihlerinde Ürdün'ün Amman şehrinde düzenlenecek genel kurul toplantısına sayman üye sıfatıyla katılacak olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 01/01 ve 31/12 2018 dönemi mali yönetim komitesi raporunu da sunacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Zinnur Büyükgöz, Ürdün, Gebze, Güncel

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