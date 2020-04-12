Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Büyükgöz verilen hizmetleri sahada denetleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için adına devam eden çalışmaları sahada denetledi.

12.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:42
Başkan Büyükgöz verilen hizmetleri sahada denetleri
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için adına devam eden çalışmaları sahada denetledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının sürdüğü hafta sonu, ilçede belediye tarafından verilen hizmetleri sahada yakından takip ederek denetliyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gece yarısı yaptığı toplantıda ilçede vatandaşlara verilecek hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerin yaptığı çalışmaları sahada yakından takip ediyor.

Denetimler sırasında Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine gıda erzak kolilerini adreslerine götürerek teslim etti. İhtiyaçlarının kısa sürede kendilerine ulaştırılmasından ötürü memnun olan vatandaşlar, Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Vatandaşlara başka bir istek ve taleplerinin olup olmadığını da soran Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine sokağa çıkma yasağına riayet etmelerinden ve sağduyularından ötürü de teşekkür etti.

Sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev başında olan polis, jandarma ve sahadaki tüm kamu çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz ayrıca; ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, merkezi yerlerde ve tüm cadde ve sokaklarda veteriner ve temizlik işleri müdürlükleri ekipleri tarafından sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da denetledi. Başkan Büyükgöz, veteriner işleri tarafından düzenli olarak mama ve yem takviyesinin yapıldığı sokak hayvanlarını da ekiplerle birlikte elleriyle besledi.

Sahadaki başta belediye çalışanları olmak üzere görevli tüm kamu çalışanlarına sokağa çıkma yasağı günlerinde gösterdikleri üstün gayretten ötürü de teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Covid 19 virüs salgını karşısında devletimizle el ele vererek milletçe güzel bir birliktelik sağladık. İnanıyorum ki ön görülen sürede bu illetten ülkece kurtulacağız inşallah. Huzur ve sükun içerisinde yasağı evlerinde geçiren tüm Gebzeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bir kez daha diyorum ki; siz evde kalın sağlıcakla kalın, Gebze Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla teyakkuz halinde sizlerin her zaman emrindeyiz. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Haberler
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Haberler ›› Güncel ››Başkan Büyükgöz verilen hizmetleri sahada denetleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 17:24: Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Haber 17:24: Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Haber 17:23: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE EMİNÖNÜ MEYDANI KUŞLARA KALDI - Haber 17:23: ELAZIĞ Otizmli Mert Aras kaybolduktan 20 saat sonra bulundu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber