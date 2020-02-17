Haberler » Güncel » Başkan Büyükkılıç 112'de - Haber

Başkan Büyükkılıç 112'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı acil birimlerin ortak çağrı merkezi olan Erkilet'teki 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

17.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:15Başkan Büyükkılıç 112'de
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı acil birimlerin ortak çağrı merkezi olan 'teki 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşlara da seslenen Başkan Büyükkılıç, asılsız çağrılara karşı duyarlılık istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile birlikte Erkilet'teki 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Acil birimlerin ortak çağrı merkezini gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, çağrı alan elemanlarla sohbet etti.

Erkilet'teki çağrı merkezinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Koordinasyon anlayışı içinde AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri ve itfaiyemiz burada hizmet veriyor. Binlerce çağrı alınıyor. Asılsız çağrılarla gecikmeler söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık gösterip gereksiz arama yapmamalarını istiyoruz. Yersiz çağrılarda Kabahatler Kanunu uyarınca ceza da söz konusu. Vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum. Çalışan kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erkilet, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
17.02.2020 14:20:33