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Başkan Büyükkılıç: "16 ilçenin Büyükşehir'i"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in AK Parti İl Teşkilatında partiye katılma törenine iştirak etti.

16.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:42Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in AK Parti İl Teşkilatında partiye katılma törenine iştirak etti. İlçe belediye başkanlarıyla birlikte partiye katılım törenine iştirak eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri için tüm ilçelerle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

AK Parti İl Teşkilatı'nda gerçekleştirilen törenle, Kayseri'de Cumhur İttifakı dışındaki tek Başkan olan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek AK Parti'ye katıldı. Partide gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve AK Parti il ve ilçe yöneticileri iştirak etti. Partiye katılımın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, bugüne kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir ayrım görmediğini belirterek, "Biz zaten hep beraberdik. Başkanlarımızla her etkinliğimizde birlikteydik" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da 16 ilçenin tamamını bağırlarına bastıklarını ifade ederek, "Başkanlar bir siyasi partiden seçilir ama hiçbir zaman bir siyasi parti kimliği ile ayrıştırarak, ötekileştirerek hizmet götürmez. Seçildiği ilçenin ya da şehrin belediye başkanıdır ve herkesi kucaklayan bir yaklaşım gösterir. Biz de bir ağabey rolünde 16 ilçemize bağrımıza bastık. İncesu Belediye Başkanımızla da zaten hep beraberdik. Ayrılık bize yakışmaz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Yönetimi ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hz.'nin türbesine giderek dua ettiler. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, İncesu, Güncel

Kaynak: İHA

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