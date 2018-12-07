Başkan Büyükkılıç 2019 Yatırımları Hakkında Bilgi Verdi

07 Aralık 2018 Cuma 14:18



07 Aralık 2018 Cuma 14:18

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda koordinasyonun sağlanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ve Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Ferhat Bingöl'ün katıldığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.Kayseri'nin bir bütün olduğunu Kocasinan, Melikgazi ve Talas gibi iç içe geçmiş mahalleleri ve yolların devamı ortak olan bir yerleşimde koordinasyonun çok önemli olduğu belirten Başkan Büyükkılıç,"2019 yılı Melikgazi Belediyesi için gerçekleştirilecek yatırımlar ile özelikle yeni açılacak yolların planlanması yapıldı. Melikgazi de birimlerin düzenli, ortak ve planlı bir çalışma yapabilmesi için toplantı düzenleyerek görev dağılımı gerçekleştirdik. Bu bilgileri şimdi de yatırımcı birim yetkilerine bilgiler verdik. Sonuçta daha etkin, verimli ve kısa sürede yatırımları gerçekleştirerek Kayserililerin hizmetine sunmaktadır" dedi.Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda çalışma planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından her yıl olduğu gibi 2019 yılı içinde toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ