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Başkan Büyükkılıç, 24 Kasım'da öğretmenlerle yürüdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne öğretmenlerle birlikte başladı.

24.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:54Başkan Büyükkılıç, 24 Kasım'da öğretmenlerle yürüdü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne öğretmenlerle birlikte başladı. erken saatlerde öğretmenlerle Ali Dağı'nda bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, 8 kilometrelik yürüyüş yaptı ve Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle KAYMEK öğretmenleriyle birlikte Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım sabahı bir kez daha KAYMEK öğretmenleriyle buluştu. Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nın 360 derecelik parkurunda öğretmenlerle yürüyüş yaptı.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha tebrik eden Başkan Memduh Büyükkılıç, KAYMEK öğretmenlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, dualarını bekliyor, geleceğimiz olan nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimize minnet duyuyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç'ın sabah sporunun öğretmenlerde bir alışkanlık oluşturması temenni ve tavsiyesinde de bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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