Başkan Büyükkılıç, 4 İlçe Gezileri ile Halkla Buluşuyor

14 Aralık 2018 Cuma 14:53



14 Aralık 2018 Cuma 14:53

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafları ile bir araya geldi, onlarla sohbet etti.İlçe gezilerinde esnafları ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe gezilerinde esnafları ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.İlçelerin Belediye Başkanlarını makamında ziyaret ederek, ilçeleri hakkında genel ve belediye yatırımları hakkında detaylı ilgili bilgi alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç esnafın, tüccarın, yatırımcıların, çiftçilerin ve vatandaşların beklentilerini sordu.Kayseri'nin bir bütün olduğunu ve her bir ilçenin kendine has önemi ve etkinliğine değinen Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "İlçelerimizde hemşerilerimizin beklentilerine göre bölgesel gelişimine, yerel ürünlerine, yerel kültür ve sanatlarına, katkı sunacağız. İlçelerde ve kent merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için planlama yapıyoruz. İlçelerimiz, ikamet eden vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - KAYSERİ