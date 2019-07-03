03.07.2019 16:28
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Başkan Büyükkılıç acılı aileyi yalnız bırakmadı

Başkan Büyükkılıç acılı aileyi yalnız bırakmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Homurlu Şelalesi'nde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın cenaze törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Homurlu Şelalesi'nde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın cenaze törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesine bağlı Küçük Künye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın cenazesi için Yahyalı'ya gitti. Acılı aileyi yalnız bırakmayan Başkan Büyükkılıç, cenazenin defni sırasında Kuran-ı Kerim okudu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç aylık Büyükşehir Belediye Başkanlığını değerlendirdiği basın toplantısının ardından Yahyalı'ya gitti. Başkan Büyükkılıç, ailesiyle piknik için gittiği Develi'nin Küçük Künye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'nın cenazesine katıldı. Genç Serkan Yahyalı'nın Derebağ Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte cenaze namazına katıldıktan sonra mezarlığa geçti.

Başkan Büyükkılıç, mezarlıkta Serkan Turan Timurbuğa için Kuran-ı Kerim okudu. Acılı günlerinde aileyi yalnız bırakmayan Başkan Büyükkılıç, Timurbuğa ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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