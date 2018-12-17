Başkan Büyükkılıç: "Adres Değişikliklerini Bildirin"

Melikgazi
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Emlak ve Gelir Müdürlüğünde emlak, reklam ve çevre temizlik vergi mükelleflerinin beyanlarında güncelleme yaptıklarını ancak bazı mükelleflerin adreslerinin değiştirmiş olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Mükelleflerin verdikleri beyanlarda yeni düzenlemeleri belirtmedikleri ve bilgi vermediklerini bunun sonucu olarak bir takım sıkıntı yaşadıklarını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Süresi içerisinde beyanda bulunmamak veya gerçeğe aykırı adres beyanında bulunmanın suç olduğunu kaydetti.
Adres değişikliğinin 20 gün içerisinde yapılması gerektiğini ve adres değişikliği yapmayanların idari para cezası ödeme zorunluluğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Melikgazi Belediyesi Emlak ve Gelir Müdürlüğümüz mükelleflerde güncelleme çalışması yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda birçok mükellefin adres değişikliklerini bildirmedikleri tespit edilmiştir. Belediye açısından büyük sorun olmamakla birlikte okul kaydı, araçlarda plaka alımı, nüfus cüzdanı ile pasaport ve benzer birçok işlem de adres değişikliği ortaya çıkınca, mükellefler para cezası ödemektedirler. Bunun için adres değişikliklerinizi mutlaka hem belediyelere hem de nüfus müdürlüğüne bildiriniz" - KAYSERİ
Kaynak: İHA