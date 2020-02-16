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Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.

16.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:22Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüşe katılarak, vatandaşları da etkinliğe davet etti.
Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nun açılması nedeniyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizi bol bol oksijen almaları için Ali Dağı'na davet ediyorum. Buradan da 'e çıksınlar. Erciyes'te oksijen azalır ama hemoglobin sayısı artar." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Güncel

Kaynak: AA

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