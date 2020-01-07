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Başkan Büyükkılıç Argıncık esnaflarıyla

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Argıncık'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu.

07.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:13 Başkan Büyükkılıç Argıncık esnaflarıyla
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Argıncık'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık yaptığı ziyaretleri bu kez Argıncık'ta gerçekleştirdi. Argıncık'ta esnafları ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hayırlı işler temennisinde bulundu. Dükkanları tek tek ziyaret ederek hal hatır soran Başkan Memduh Büyükkılıç, esnafların belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini ve memnuniyetlerini de aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından bir çay ocağına girerek vatandaşlarla birlikte çay içti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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