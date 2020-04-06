Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta Türkiye'de olmak üzere...

06.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:33
Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta Türkiye 'de olmak üzere İslam Alemi'ne ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ve insanlığın geçtiği bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini kavrayarak, haset ve kavgadan uzaklaşarak huzur ve mutluluğu yakalamanın tek yolunun insani değerlerden geçtiğini öğrendiğini umut ediyorum. Son aylarda yaşadığımız salgın olayında da gördüğümüz gibi insanlık teknolojide, bilimde ne kadar ileriye gitmiş olsa da Yüce Allah'ın gücü ve kudreti karşısında aciziz. Dolayısıyla insanlığı ileriye taşıyacak tüm bu çalışmaları yaparken de Allah'ın yaradılanların en şereflisi olan insanı, insan yapan değerlerimizden uzak kalmayalım ve insani değerlerimize sahip çıkalım. Dinimizin ve Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'in bu değerlerin en önemli kaynağı olduğunu unutmadan iyi bir Müslüman ve iyi bir insan olabilmek için Berat Gecesi'nin bizler için büyük bir şans olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. El ele, gönül gönüle vererek bu dünyadaki tüm olumsuzlukları bertaraf edebiliriz. Bu mübarek gecede ülkemiz ve tüm dünya için dualarımızı edelim ve Berat Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirelim" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajının sonunda Berat Kandili'nin Kayseri'ye, Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesi dilek ve duasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB, salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Haberler
İBB, salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek

Son Dakika Güncel Haberleri

13:48: İSTANBUL'A KÖY YOLLARINDAN GİRMEK İSTEYENLERE DENETİM: TAKSİYLE GİREMEDİ, YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI. - Haber 13:48: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 13:48: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 68,7'ye ulaştı - Haber 13:47: Koçarlı Menderes'in ilk ekmeğini Başkan Kaplan eliyle yaptı - Haber 13:47: Korona virüsü mutluluğa engel olamadı - Haber 13:20: Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler