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Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

01.11.2019 11:10Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı için gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti tarafından Büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına iştirak etti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, verimli geçen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserililerin selamını ileten Başkan Memduh Büyükkılıç, bazı projelerle ilgili de bilgi aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başkan Büyükkılıç ile Kayserililere selamlarını iletti. - KAYSERİ

Güncel

Kaynak: İHA

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