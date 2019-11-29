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Başkan Büyükkılıç: "e38 ile Kayseri kazanacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel kalkınma ve Kayseri'nin tanıtımı açısından önemli bir projeyi açıkladı.

29.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:45Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel kalkınma ve Kayseri'nin tanıtımı açısından önemli bir projeyi açıkladı. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde kurulan e ticaret platformu ile Kayseri'nin kazanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimler öncesi açıkladığı projeler içerisinde yer alan e ticaretin hayata geçirildiğini belirtti. Geleceğin e ticarette olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, son 10 yılda e ticaretin 10 kat büyüdüğünü hatırlattı.

'bir alışverişten daha fazlası'

www.e38.com.tr ile Kayseri'nin kazanacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, sitede KAYMEK'in sanat ve mesleki eğitim kurslarında üretilen el emeği göz nuru eserler ile yöresel ürünlerimizin satışının yapılacağını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, e38 ile şehrimizin değerlerinin de dünya ile paylaşılacağını vurguladı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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