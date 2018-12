Başkan Büyükkılıç, "Esnaf ve Ticaretin Merkezi Kayseri" Dedi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:33



Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf siteleri ile esnaflara ayrı bir misyon ve vizyon kazandırdıklarını ve bu sayede esnaf dostu belediye olarak bilindiklerini ve 2019 yılı yatırım planlamasında da yine esnafa yönelik çalışmalar sergileyeceklerini söyledi.Kayseri şehrinin bir bölge merkezi ve İpek Yolu üzerinde olmasından dolayı adeta ticaret kalbinin bu şehirde attığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün Kapalı Çarşı, Kazancılar ve Hunat Çarsı esnaf gezisi etkinliği ile esnafımız ile sohbet ettik, 2019 yılı yatırımları hakkında bilgiler verdik.Çalışmaların insan odaklı olduğunu bundan dolayı toplumun her kesimindeki birey ve meslek gruplarını önemsediklerini ve değer verdiklerini sonuçta ise Kayseri'nin kazançlı çıktığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaflara yönelik çalışmalarından dolaylı teşekkür edildiğini, diğer şehirlerdeki esnaf odalarınca bu projeler hakkında kendilerinden bilgi istendiğini belirterek şunları söylediler."Melikgazi Belediyemiz esnaf dostu bir belediye olarak hem bizleri hem de hizmet verdiğimiz tüketiciler için önemli çalışmalar yerine getirmektedir. Kapalı Çarşı, Kazancılar ve Hunat Çarşını gezdik. Esnafa yapılan her yatırım kazancımızı artırmaktadır. Aslında yapılan, yol, kaldırım, meydan düzenlemesi, ışıklı kavşaklar dahi esnafa gelir olarak yansımaktadır. Çünkü pürüzsüz ve güvenli ulaşım ticaret akışı hızlandırmaktadır. İmarlı yapılaşma ticareti artırmaktadır. Dolayısı ile şehre yapılan her yatırım esnafın gelirini artırmaktadır. Kayseri bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir merkez. Yerel yönetimler şehrin prestijini arttıracak çalışmalara imza atmalıdır"Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, esnafın yüzünü daha da güldüreceğini ve üreten, kazanan ve kazandıran bir şehir olarak projeleri sıra ile yerine getireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ