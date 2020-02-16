Haberler » Güncel » Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla - Haber

Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nı gezdi.

16.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:28Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nı gezdi. Başkan Büyükkılıç, fuarda yer alan esnaflar ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Kayseri'den ve il dışından esnafların bulunduğu Yöresel Ürünler Fuarı'nı gezdi. Fuardaki tüm stantları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, satışı yapılan ürünleri inceledi ve esnaflarla sohbet etti.

Alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Memduh Büyükkılıç, fuar ziyareti sırasında esnaflar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çektirdi. - KAYSERİ

Dünya Ticaret Merkezi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:25:25