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Başkan Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime verdiği önemi sık sık yaptığı okul ziyaretleriyle gösteriyor.

25.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:30Başkan Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime verdiği önemi sık sık yaptığı okul ziyaretleriyle gösteriyor. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı, öğrencilere de bir dizi tavsiyede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir haftalık tatilin ardından eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini yeni binalarında ziyaret etti. Okul Müdürü Yener Kaynar ile birlikte yeni binayı gezen ve sınıflara giren Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Öğrencilerle yaptığı sohbette teknoloji uyarısı yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Akıllı telefonlar, televizyonlar, tabletler yerli yerince kullanılmayınca özellikle beyinde tahribat yapıyor. Üstelik akıllı telefon ve tabletler avutma amacıyla gelişim aşamasında olan yavrularımızın ellerine veriyoruz. Teknoloji yerli yerinde kullanılınca güzeldir, aksi halde zarar verir" diye konuştu.

Sınıflarda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Büyükkılıç, bir öğrencinin meslek önerisi istemesi üzerine "Kişiliğinize en uygun meslekleri seçin. Fıtratınıza, yeteneğinize uygun olan meslekleri seçmelisiniz ki başarılı olabilesiniz. Mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan başarılı olmak, o meslekte kendinizi iyi yetiştirmektir" dedi. Öğrencilerin bir yarışta olduğunu ve bu yarışta başarılı olabilmeleri için çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Zamanında çalışırsanız size kimsenin gücü yetmez. Vaktimizi iyi değerlendirelim. İnsanın kıymetini bilmediği çok şey var. Bunlar üç başlıkta özetlemek gerekirse birincisi vakit. Vaktinizi iyi değerlendirmezseniz, sonra zaman geçer ve keşke demeye başlarsınız; ama zaman geri gelmez. İkincisi sağlık konusu. Sağlığı da kaybettiğimizde keşke deriz; ama geri gelmesi zordur. Bir de servet denir. Buna imkanlar da diyebiliriz. Vaktinizin, sağlığınızın, imkanlarınızın, ailenizin, vatanınızın, bayrağınızın ve birbirinizin kıymetini bilin" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğretmenleriyle de bir toplantı yaparak taleplerini dinledi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak, Güncel

Kaynak: İHA

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