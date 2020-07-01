Başkan Büyükkılıç, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti 138. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda
01.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:27
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti 138. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katıldığı AK Parti 138. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek yer aldı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanı Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç AK Parti 138. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının ardından Ankara'daki temaslarını sürdürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Ankara, Güncel, Haber
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