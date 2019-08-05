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Başkan Büyükkılıç, gurbetçilerle

Hafta sonu Özvatan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali ile Bünyan'ın Karakaya Mahallesi'nde yapılan Seyit Halil Devletli'yi Anma ve Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği'ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

05.08.2019 11:24 Başkan Büyükkılıç, gurbetçilerle
Hafta sonu Özvatan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali ile Bünyan'ın Karakaya Mahallesi'nde yapılan Seyit Halil Devletli'yi Anma ve Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği'ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye'nin Kayapınar Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte de gurbetçilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, şenlikte yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği'ne katılmak üzere gittiği Kayapınar'da Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şenlik alanında büyük ilgi gören Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraflar çektirdi ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Şenlikte konuşan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Başkanımız göreve geldiği günden beri gece gündüz demeden çok yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen festivallere de katılarak bizlerle beraber oluyor. Memduh Başkanımız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir taraftan hizmet belediyeciliği, diğer yandan gönül belediyeciliği yapıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu tür festivallerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya vesile olduğunu söyledi. En güzel hizmeti vermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Ay Yıldızlı Bayrağımızın ve ezanlarımızın gölgesi altında herkes birbiriyle buluşuyor, görüşüyor, tanışıyor ve kaynaşıyor. Allah huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Birlikte ve beraberlikte rahmet var. Sizler her şeye layıksınız" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, katılımcıların yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Özvatan, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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