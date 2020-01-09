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Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Güreş Kamp ve Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi.

09.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:06Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Gençlik ve İl Müdürlüğü'ne bağlı Güreş Kamp ve Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi.

56 sporcu ve görev yapan antrenör, diyetisyen, psikolog, masör ve antrenörlerle görüşen Memduh Büyükkılıç, Sporcuların Antrenmanlarını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antrenman sonrası Başkan Büyükkılıç ve Çopuroğlu sporculara tatlı ikramında bulundu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından sporculara gönderilen malzemeleri dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, güreşçilere katılacakları müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Spor

Kaynak: İHA

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