Başkan Büyükkılıç, Hacılar'da yapılan Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Özvatan ilçeleriyle Sivas 'a bağlı Gemerek ilçesinde katıldığı programların ardından Hacılar 'ın Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne iştirak etti. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik gibi kelimelerin içinin doldurulması için herkesin gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Sütdonduran Kampı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor A.Ş.'nin etkinliklerinin gerçekleştirildiği Hacılar Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Hacılarlılar tarafından karşılandı. Burada yaptığı konuşmada Hacılarlılara her zaman gösterdikleri sıcak ilgi nedeniyle teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bizler de sizlere layık olmak için gece gündüz koşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında birlik beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Her zaman birlik beraberlik kelimelerinin içerisini dolduracak gayret içinde olmalıyız. El ele gönül gönüle Hacılar'ı daha iyi yerlere taşıma yönünde gayret gösteriyoruz. Büyükşehir olarak üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yapma yönünde irade göstereceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a gecede Hacılar Nal Sesleri Atlı Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü tarafından geleneksel ok üzerine yapılmış birlik beraberliği simgeleyen tablo hediye edildi. - KAYSERİ