Başkan Büyükkılıç hem TKB Encümeni'ne seçildi hem de ödülle döndü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1'nci toplantısında Encümen üyeliğine yeniden seçildi. Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'ne katılarak Kayseri Kalesi'nin içerisine yapılan Kayseri Müzesi projesi için ödül aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ardından düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1'nci Toplantısı'na katıldı. Toplantıda en yüksek oyla encümen üyeliğine seçilen Başkan Büyükkılıç, kendisini üye olarak gösteren herkese teşekkürlerini sundu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Tarihi Kentler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen özendirme ödülleri törenine katıldı. Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "Müze Özendirme Yarışması'nda Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Kayseri Müzesi ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri Kale'sinin içerisine yapılan Kayseri Müzesi Projesi'nin ödüle layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, projeyi ödülle taçlandıran kurul üyelerine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ