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Başkan Büyükkılıç, itfaiye teşkilatıyla

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Haftası'nda öğle yemeğini itfaiye personeli ile birlikte yedi.

25.09.2019 14:35Başkan Büyükkılıç, itfaiye teşkilatıyla
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Haftası'nda öğle yemeğini itfaiye personeli ile birlikte yedi. Başkan Büyükkılıç, itfaiye çalışanlarına fedakarca yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Teşkilatını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve itfaiye personeli tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, öğle yemeğini itfaiye erleriyle birlikte yedi.

Öğle yemeğinin servisini bizzat yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, yemekte itfaiye personeli ile sohbet etti. İtfaiye çalışanlarına Kayseri'de yapmış oldukları fedakarca hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, günlük hayatımızda yaşanılan her güçlüğe itfaiye erlerinin müdahale ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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