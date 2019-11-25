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Başkan Büyükkılıç, "Kadına şiddetin her türlüsünü kınıyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği etkinliğe katıldı.

25.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:11Başkan Büyükkılıç,
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği etkinliğe katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddeti kınadı.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve kadın kolları mensupları katıldı.

81 ilde aynı anda yapılan etkinlikte İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'in açıklamasının ardından katılımcılar etkinlik alanında oluşturulan panoya kadına yönelik şiddetle ilgili görüşlerini yazdılar. Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kadına Şiddetin Her Türlüsünü Kınıyorum" ifadelerini yazdı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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