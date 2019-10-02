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Başkan Büyükkılıç, KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önce KASKİ ve Kayserigaz'ı ziyaret etti, ardından da Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ)'ın yönetim kurulu toplantısına katıldı.

02.10.2019 11:53Başkan Büyükkılıç, KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ'da
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önce KASKİ ve Kayserigaz'ı ziyaret etti, ardından da Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ)'ın yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre gaz, su ve elektrik hizmetini sağlıklı bir şekilde veren üç şirketten öncelikle KASKİ'yi ziyaret etti. Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, KASKİ birimlerini gezerek çalışanlarla ve hizmet alan vatandaşlarla görüştü. Başkan Büyükkılıç, KASKİ yöneticileriyle de bir toplantı yaptı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra KASKİ Genel Müdürü Özdemir ile birlikte Kayserigaz'ı ziyaret etti. Bir süre önce Kayserigaz Genel Müdürlüğü'ne atanan Dinçer Akbaba'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın yatırımlarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz ve KASKİ ziyaretlerinin ardından KCETAŞ'da yönetim kurulu toplantısına katıldı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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