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Başkan Büyükkılıç, Kavuncu Başkan'ı Andı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki dönem Kayseri Belediye Başkanlığı ve bir dönem Kayseri Milletvekilliği yapan Osman Kavuncu'yu ölümünün 53'üncü yılında mezarı başında andı.

12.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:02Başkan Büyükkılıç, Kavuncu Başkan'ı Andı
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki dönem Kayseri Belediye Başkanlığı ve bir dönem Kayseri Milletvekilliği yapan Osman Kavuncu'yu ölümünün 53'üncü yılında mezarı başında andı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı anma töreninde Kuran okuyan Başkan Büyükkılıç, Osman Kavuncu'nun efsane belediye başkanı ve bir demokrasi kahramanı olduğunu söyledi.

Kayseri Belediye Başkanlarından Osman Kavuncu için Asri Mezarlık'taki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Osman Kavuncu'nun ölümünün 53'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Osman Kavuncu için yapılan dualara el açarak amin diyen Başkan Büyükkılıç, Efsane Başkan için Kuran-ı Kerim de okudu.

Osman Kavuncu'nun Kayseri'nin gururu olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "İnsanlığa ve şehrimize hizmet etmiş olan Osman Kavuncu Başkanımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz büyüğümüzü unutmuyoruz. Geçmişine sahip çıkan, geçmişine minnet duyan, dua eden ve onlardan ilham alarak hizmet etmeye çalışan bir anlayıştayız. Osman Kavuncu bir demokrasi kahramanıydı. Allah rahmet eylesin. Allah böyle güzel insanların sayısını artırsın" dedi.

Anma programına katılan İş Adamı İdris Demirel de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Geçmişini hatırlayan Başkanımıza bizleri ve Kavuncu ailesini mutlu ettiği için teşekkür ediyoruz. Memduh Başkanımız millet ve memleket için dürüstçe çalışıyor. Kendisinin de Efsane Başkan olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Osman Kavuncu'nun ailesi de Başkan Memduh Büyükkılıç'a anma törenine katıldığı için teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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