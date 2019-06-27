27.06.2019 13:42
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Başkan Büyükkılıç KAYMEK Akademi'de

Başkan Büyükkılıç KAYMEK Akademi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesindeki üç ayrı birimin görev yaptığı Talas Yolu'ndaki KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , KAYMEK bünyesindeki üç ayrı birimin görev yaptığı Talas Yolu'ndaki KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, akademi bünyesindeki birimlerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK'in Talas Yolu'ndaki tesislerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, bünyesinde Sanat ve Meslek Eğitimi, Mesleki Sınav Merkezi ve Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi'ni bulunduran KAYMEK Akademi'de yöneticiler ve personelle görüştü.

KAYMEK Akademi'deki birimleri gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yaz döneminde açılacak kurslar, Mesleki Sınav Merkezi'nin çalışmaları ve Huzur Çınarı tarafından verilen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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