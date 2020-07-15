Başkan Büyükkılıç Kayseri'deki 15 Temmuz ruhunu anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen '15 Temmuz Gecesi'nin Manevi Dinamikleri' konulu online konferansa katılarak Kayseri' de yaşanılan 15 Temmuz ruhunu anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen online konferansta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl ülkeye sahip çıkıldığını anlattı. Başkan Büyükkılıç, "Sakarya Meydan Muhaberesi'nde medarı iftarımız Kayserimizin lise öğrencileri, 1922 yılında mezun veremedi. Çünkü o gençlerimizin hepsi daha bıyıkları terlememiş olduğu halde, o savaşa katıldı ve hepsi şehit oldu. İşte o 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber' diyen Mehmet Akif Ersoy şairimizin nitelendirdiği ve o neslin ahfadı olan insanıyla, biz de bu anlayış içerisinde birlik ve beraberlikte üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve ne yapmamız gerekiyorsa da onu yapma yönünde irade gösteriyoruz. Her şeyden önce Cenabı Allah'a şükrediyorum. Buralarda bizlerin hizmet etmesini sağlayan Cenabı Allah'a ve buna vesile olan milletimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah biz de milli duygularımızı ön plana çıkartarak bu nesillerin yetişmesine vesile olur, onları olumlu yönde yönlendiririz. Bugünleri Elhamdülillah şükrederek yaşarken, 15 Temmuz gibi günleri de Cenabı Allah bir daha göstermesin diye dua ve temenni de bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tüm şehitlerimize gani gani rahmet diliyor, gazilerimizi acil şifalar temenni ediyorum. Sağ olun var olun diyorum" diye konuştu. - KAYSERİ