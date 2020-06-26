Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla düzenlenen Geleneksel Gazetecilik Yarışması ödül törenine katıldı.

Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla düzenlenen Geleneksel Gazetecilik Yarışması ödül törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de uyum kültürü önemli. Ben çok değerli basınımıza bu manada uyum kültürüne yapmış oldukları katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere Vali Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Atçı Nergis, MHP Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve ödül almaya hak kazanan basın mensupları katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği mesleki yarışmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Salonda aramıza mesafeler konuldu ama ayrılsak bile beraberiz mantığı içerisinde gönüllerimiz bir. Kayseri'de uyum kültürü önemli. Çok değerli basınımıza bu manada uyum kültürüne yapmış oldukları katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Zaman zaman ufak tefek aykırı sesler olsa da, onları bir zenginlik olarak görüyoruz. Amacımız bu şehrimizi daha iyi noktalara taşımak. Amacımız şehrimiz insanların konforu için uğraşmak, huzuru için aidiyet duygusu içerisinde şehri sahiplenme algısını oluşturmak için gayret göstermek. Biz bu aidiyet duygusunu sağlamaz isek zaten kaybeden oluruz. Pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözlemledik. Burada uyum kültürünün bereketini yaşadık. Aldığımız kararları zamanında uygulamak suretiyle şehrimize iyi noktaya taşıdığımıza inanıyorum. Tedirgin olmadan tedbir almak suretiyle gönlümüz sıfır vaka anlayışı içerisinde şehrimizin anılmasını arzu ediyor. Kayseri'mizde 4 tane üniversitemiz olması, 75 bin öğrencimizin olması üç tane organize sanayinin olması bir tane serbest bölgenin teknopark gibi önemli bir kuruluşumuzun olması çok güzel. Pandemi süresince Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnet duyarak 1600 yataklı şehir hastanemizi şehre kazandırdığı için buradan saygıyla selamlıyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkma duygusuyla Cenab-ı Allah gönlümüzden elimizden almasın diyoruz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Kayseri'deki gelişmeleri çok açık bir şekilde görme fırsatı buluyoruz. Hemşehrilerimizin, sizlerin yaptıkları Kayseri'nin yaptıkları çok çok önemli ve değerli bir yer alıyor. Tabi burada gönlümüze yatan çok daha ileri,çok daha kapsamlı bir takım yatırımlar faaliyetler, gelişmeler" dedi.

Törende dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi. Tören sonunda ise KGC Başkanı Veli Altınkaya, Milli Savunma Bakanı Akar'a plaket takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hulusi Akar, Kayseri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Son dakika: HDP’li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haberler››Güncel››Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:59: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI - Haber 13:59: MAHMUTBEY STADYUMU'NDA CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 13:59: Karesi Belediyesiden haşere ile mücadele çalışması - Haber 13:59: Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi - Haber 13:59: Son dakika... Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor - Haber 13:37: Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 12:21: İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin