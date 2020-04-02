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Başkan Büyükkılıç koronavirüs tedbirlerini telekonferansla anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bakanlık bürokratlarıyla telekonferans sistemiyle toplantıya katıldı.

02.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:12
Başkan Büyükkılıç koronavirüs tedbirlerini telekonferansla anlattı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bakanlık bürokratlarıyla telekonferans sistemiyle toplantıya katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda koronavirüs salgınının önlenmesi için yapılan çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.
Koronavirüsün önlenmesi kapsamında yapılan çalışmaları soran Bakan Kurum'a, Memduh Büyükkılıç iKayseri'nin koronavirüs felaketinden en az sıkıntıyla çıkacağına inandığını ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde çalışıyoruz. Ciddi manada sıkıntımız yok. Kayseri insanı yasalara uyar. Bakanlıklarımızdan gelen genelgeleri anında hayata geçiriyoruz. Her kesim ile bir araya gelerek yapılanları ele alıyoruz. Siyasi partilerimizin il başkanları ile de istişarelerde bulunduk. Önerileri varsa beklediğimizi söyledik. Onların da memnuniyetini aldık."
Toplantıda ayrıca Kayseri'deki projelerde gelinen son durum ve ihale hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs, Kayseri, Güncel
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