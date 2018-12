Başkan Büyükkılıç "Mesleki Odalarını Önemsiyoruz"

06 Aralık 2018 Perşembe 15:41



Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mimarlar Odasını ziyaret etti.Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Güntülü Gündoğ, bu ziyaretten dolayı çok memnun kaldıklarını ve Başkan Büyükkılıç'ın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini zaten şu anda hizmet verdikleri binanın da aslında tarihi bir bina olup Melikgazi Belediyesi tarafından odaya tahsis edildiğini söyledi.Melikgazi Belediyesi olarak Mesleki Oda ve dernekleri önemsediklerini bunun sonuçlarının Kayseri'nin ekonomisi, sanayisi, eğitim imar, sağlık ve tarıma olan katkılarının ortada olduğunu belirten Büyükkılıç ise, "Birlik, dayanışma ve gelişmelere açık bir belediye olarak her türlü fikir alış verişine açığız. Dayanışma içerisinde yapılan çalışmalar başarı ile sonuç vermektedir. Nitekim örnek ve referans belediyecilik anlayışımızın temelinde Sivil toplum kuruluşları, Mesleki kuruluşları ve her türlü birlikteliğe açığız. Bu açıklık ve şeffaf yönetim anlayışımız ilçemize hizmet olarak yansımıştır. Şimdi sırada Kayseri bulunmaktadır. Kayseri'yi şaha kaldıracağız derken bir bütün olarak mesleki oda ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, sanayici, esnafı, üretici gibi birçok grup ile gerçekleştireceğiz. Melikgazi 'de halkın memnuniyet oranı çok yüksektir. Çünkü her kesimi önemsiyoruz" dedi. - KAYSERİ