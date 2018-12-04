Başkan Büyükkılıç, Mobitek'te

04 Aralık 2018 Salı 14:15



04 Aralık 2018 Salı 14:15

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç'ı MOBİTEK'te ağırladı.Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Anadolu Kalkınma Birliği'nin de başkanlığını yürüten Başkan Çolakbayrakdar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi'nin (MOBİTEK) üretim ofislerini Başkan Büyükkılıç'a tanıttı.rojenin, Kayseri'nin geleceğini şekillendirecek büyük bir yatırım olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, mobilya alanında faaliyet gösteren küçük ve orta boy ölçekli işletmelerin MOBİTEK'de çok daha modern ve teknolojik imkanlarla üretim yapacaklarını belirtti.Büyükkılıç'a proje ofislerini ve teknoloji donanımlarını gezdiren Çolakbayrakdar, projeyle Kayseri'nin dünyanın mobilya üretim, tasarım ve Ar-Ge merkezi olacağını kaydetti.