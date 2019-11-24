Haberler » Güncel » Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı - Haber

Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.

24.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:20Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yoğa yürüyüşü yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, güne öğretmenlerle birlikte başladı. erken saatlerde KAYMEK'te görev yapan öğretmenlerle Ali Dağı'nda bir araya gelen Büyükkılıç, 8 kilometre yürüyüş yaptı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutladı.
Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlere minnet duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, eğitim çalışanlarına sabah sporu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Otelde yangın çıktı
14:08 Kocaeli'de öldürülen Necmeddin öğretmenin ailesi 24 Kasım'ı hüzünlü geçiriyor
14:06 Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi
14:06 Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu
14:01 Vali Bilmez okey oynayıp vatandaşın taleplerini dinledi
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 14:10:27