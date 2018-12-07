Başkan Büyükkılıç Oto Galericiler Sitesi Esnafı ile Bir Araya Geldi

07 Aralık 2018 Cuma 15:48



07 Aralık 2018 Cuma 15:48

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri Oto Galericiler Sitesini gezerek esnaflar ile sohbet etti ve oto alım satım da karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler aldı.Kayseri Oto Galericiler Sitesi ziyaretine, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kayseri Milletvekili önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar,Belediye Birim Müdürleri ve bölge esnafı ile birlikte gerçekleştirildi.Kayseri Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerince karşılanan, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, oto alım satım sektörünün ekonomide önemli bir yer teşkil ettiğini ve bu açıdan oto alım satımı yapan esnafları önemsediklerini ve destek olduklarını söyledi.Oto Galericiler esnafını önemseyen ve katkı saylayan ender şehirlerden biri olduklarını bunu da Kayseri Oto Galericiler Sitesi inşa edilmesi ile kanıtladıklarını ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, talep ve değerlendirmeleri hakkında bilgiler ve bu sektörün gelişmesi için yapılacak çalışmaları ele aldıklarını kaydetti."Antika Arabalar Günü" ve "Oto Fuarı" gibi projeleri gerçekleştirmek istediklerini bildiren Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:"Kayseri'nin ticaret ve turizm hacmini artıracak fuar, festival ve tanıtım organizasyonlarına destek veriyoruz. Bu çalışmaları daha etkin verimli yapmak için buradayız. Hem oda yöneticileri ile hem de esnaf arkadaşlarımız ile birebir görüşmeler yaptık. Çok olumlu sonuçlar elde ettik. Şimdi bunları değerlendirme zamanı, Kayseri'yi şaha kaldırma zamanı, Kayseri artık kendi kabuğunu yırtarak Anadolu aslanı olarak ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacaktır"KAYSERİ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Site Esnafı; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ziyaretinden son derece memnun olduklarını ve her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını söylediler. - KAYSERİ