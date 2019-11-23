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Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla ilgili düzenlenen toplantıda aile hekimliği müessesesinin...

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu üyelerinin katılımıyla Kayseri'de geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

23.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:12Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla ilgili düzenlenen toplantıda aile hekimliği müessesesinin...
Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu üyelerinin katılımıyla 'de geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gelişim bozukluğunun erken teşhisini mümkün kılan aile hekimliği müessesesinin önemini vurguladı.

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonunun gerçekleştirdiği toplantıya Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ile komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve ilgili birim yöneticileri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada sorunlara bakış açısının önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bir konu önemsendiği takdirde sorunların aşılması için adım atılır" dedi. Kayseri'de sorunların dayanışma içinde çözüldüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki kurumların birbirlerine sahip çıktığını söyledi. Konuşmasında özel çocuklarla ilgili aile hekimliği müessesesinin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Aile hekimliği ile bu tür gelişim bozukluğu olan çocukların erken teşhisi mümkün oluyor. Yerel yönetimler olarak sivil topluma destek çıkıyor ve hayırseverlerimizle birlikte özel çocuklar için rehabilitasyon ve eğitim merkezleri yapılmasına yardımcı oluyoruz. Bunların yanında yerel yönetimler olarak bizler de daha fazlasını yapma yönünde irade gösteriyoruz. Özel çocuklarımızla ilgili çalışmalarımız kamuoyu tarafından takdir görmekte; ama bunları yeterli görmüyor hizmetlerimizi artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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