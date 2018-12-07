Başkan Büyükkılıç, Rektörler ile Bir Arada

07 Aralık 2018 Cuma 16:51



07 Aralık 2018 Cuma 16:51

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki dört üniversite rektörü ile Yüksek Öğretim Yatırım ve Bilim Değerlendirmesi Toplantısı gerçekleştirdi.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi RektörüProf. Dr. Kerim Güney iştirak ettiği toplantıda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin aynı zamanda İç Anadolu'nun ilim ve bilim merkezi olduğunu ve üniversiteleri ile adeta dünyaya açılan bir eğitim hizmeti sunulduğunu kaydetti.Kayseri ilinde yer alan üniversitelerin artık dünya sıralamasında yer aldığını bunun bir tesadüf değil yılların hatta yüzyılların birikimi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri'ye yüzyıllar önce 'Makar-ı Ulema' şehri denilmekte idi, bugün de bu unvanını Üniversiteleri ile devam ettirmektedir. Ülkemizde bilim ve araştırma çalışmaları ile Anadolu Kentleri için de Erciyes Üniversitesi birinci sırada yer almaktadır.Bu sıralamanın aynı zamanda Erciyes Üniversitesinin eğitim alanındaki düzeyini, bilimin düzeyini ve bir araştırma merkezi olduğunun göstergesidir. Önemli olan zirvede kalmaktır. Bunun için kent yönetici olarak Rektörlerimiz ile bir araya gelerek yapılacak veya yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alış verişinde buluyor ve planlama yapıyoruz. Üniversitelerimizin arsa tahsisi, bina yapımı ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun en güzel örneği Melikgazi olarak Deprem Araştırma merkezi, Çocuk Cerrahi Kliniği gibi çalışmalarda sergiledik " dedi.Üniversite rektörleri ise bu tür toplantıların Kayseri üniversite camiası yatırım ve hizmet olarak yansıdığı Kayseri'de okuyan öğrencilerin, görev yapan memurların ve öğretim üyelerin şanslı olduğunu çünkü kent yöneticilerin sadece kurumları ile değil şehri bir bütün olarak görüp hizmet verdiğini söylediler. - KAYSERİ