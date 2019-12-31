Başkan Büyükkılıç, şehirler arası otobüs terminalini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirler arası otobüs terminalinde esnaf ve yolcularla görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, şehirler arası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu.

Otobüs firması çalışanları ve esnafla görüşen Başkan Büyükkılıç, yola çıkacak otobüslerdeki yolculara da "İyi yolculuklar" diledi.

Firma çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, yolcuların terminalle ilgili görüş ve önerilerini de dinledi.

Kaynak: AA