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Başkan Büyükkılıç: "Şehrin girişi çiçek gibi olmalı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmaları süren Osman Kavuncu Bulvarı'nda incelemelerde bulunarak, "Şehrin girişi çiçek gibi olmalı" dedi.

13.09.2019 14:38Başkan Büyükkılıç:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmaları süren Osman Kavuncu Bulvarı'nda incelemelerde bulunarak, "Şehrin girişi çiçek gibi olmalı" dedi.

Başkan Büyükkılıç, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve diğer teknik yetkililerle birlikte şehrin batı girişi konumundaki Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı'nı şehrin en prestijli bulvarlarından birisi olarak gördüğünü belirterek, "Şehrin girişinin çiçek gibi olması lazım" ifadesini kullandı. Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Osman Kavuncu Bulvarı şehrin girişinde çiçek gibi olması lazım, cıncık gibi olması lazım. Biz bu anlayış içerisinde asfaltımızı yenileyip, bu yolumuzu Kayserimiz'e yakışır konum ve duruma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7.5 kilometrelik Yeni Sanayi girişinden Anbar'a kadar olan mesafe tamamlandı. Şimdi de dönüş yolu yapılıyor. 2 tarafta 15 kilometrelik bir mesafenin asfaltını yapış oluyoruz. 30 bin ton ton asfalt döktük. Üzerine taşmastik dediğimiz asfalt da dahil yaklaşık 50 bin tonu bulmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muharrem ayının bereketine yakışır bir çalışma ortaya koyuluyor." - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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