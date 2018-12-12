Başkan Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

Melikgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç
, kültür, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
, sivil toplum kuruluşları ve oda yöneticileriyle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının Melikgazi Belediyesi ile ortak çalışmalarından örnekler vererek işbirliği ve dayanışma içerisinde hizmet ve yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise Büyükkılıç'a teşekkür etti ve Melikgazi Belediyesinin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışma içerisindeki hizmet ve yatırım çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.
Kayseri,Melikgazi
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:16