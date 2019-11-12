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Başkan Büyükkılıç, sosyal tesislerde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, TOKİ KAYMEK ve Genç KAYMEK Tesisleri ile KAYMEK Mimsin tesislerinde incelemelerde bulundu.

12.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:28Başkan Büyükkılıç, sosyal tesislerde
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, TOKİ KAYMEK ve Genç KAYMEK Tesisleri ile KAYMEK Mimsin tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, tesislerden hizmet alan vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal tesislerdeki incelemelerine Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ile başladı. 4-12 yaş arası özellikle zihinsel engelli, otistik ve down sendromlu çocukların haftada bir gün eğitim ve bakımının yapıldığı ve bu şekilde ailelerinin dinlendirildiği Engelsiz Çocuk Evi'ndeki eğitim ve bakım hizmetlerini takip eden Başkan Büyükkılıç, bir süre çocuklarla birlikte oturarak sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi'nin ardından Beyazşehir Sosyal Tesisleri'ne geçti. Son derece modern birimleriyle bölgeye hizmet veren Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezerek hizmetlerle ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, sosyal tesisin kütüphaneye dönüşecek olan son katında da incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın bir sonraki durağı TOKİ KAYMEK ve Genç KAYMEK Tesisleri oldu. Başkan Büyükkılıç, burada öncelikle öğrencilerin ders takviye kurslarını takip ederek çocuklarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, daha sonra yetişkinler için açılan kursları da ziyaret etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, TOKİ'nin ardından Mimsin KAYMEK Tesisleri'ne geçti. Yetişkinler için farklı branşlarda açılan kursları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet etti ve verilen kurslarla ilgili görüşlerini aldı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Güncel

Kaynak: İHA

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