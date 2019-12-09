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Başkan Büyükkılıç'tan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24Başkan Büyükkılıç'tan
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "10 Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, insanı merkeze almayan hiçbir işin başarılı olamayacağını, bu anlamda da insan odaklı bir şehirleşmeyi misyon olarak kabul ettiklerini belirtti.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesini benimseyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:
"Turgut Cansever'in dediği gibi 'Şehri inşa ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, inşa ettiğiniz şehri tahrip eder' anlayışından hareketle inşaat odaklı değil, insan odaklı bir şehirleşmeyi misyon olarak belirledik. Her zaman bu misyon doğrultusunda çalıştık, yaptığımız hizmet ve yatırımların odağına insanı koyduk. Gönlümüzü herkese açan bir anlayışa sahibiz. Hiçbir zaman ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Hiçbir insanın gönlünü kırmamaya özen gösterdik. Bu anlayış ve hassasiyetle hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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