Başkan Büyükkılıç'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, koordinasyon anlayışı içinde AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri ve itfaiyenin de burada hizmet verdiğini belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çağrı merkezine binlerce çağrı geliyor. Asılsız çağrılarla gecikmeler söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık gösterip gereksiz arama yapmamalarını istiyoruz. Yersiz çağrılarda kabahatler kanunu uyarınca ceza söz konusu. Vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum. Çalışan kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA