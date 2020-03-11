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Başkan Büyükkılıç'tan 12 Mart mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Başkan Büyükkılıç'tan 12 Mart mesajı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Milli Mücadele döneminde Türk halkının hislerine tercüman olan Milli Şair'imiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. yıldönümünü kutlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kurtuluş Savaşı'nda tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı milletimizin göstermiş olduğu kahramanlığı, milli ve manevi duygularımızı coştururcasına kaleme alarak İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, bize ve tüm dünyaya çok önemli mesajlar vermiştir. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, bu topraklar üzerinde ilelebet baki kalacak olan devletimizin destansı hikayesini anlatan, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla milli marşımızın yazarı üstad Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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