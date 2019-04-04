Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, AK Parti
İl ve İlçe yönetimlerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
İl binasına gelişinde İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yöneticiler tarafından karşılanan Büyükkılıç, toplantı salonunda kendisini bekleyen kadın ve gençlik kolları üyelerini selamladı.
Kendisini karşılayan kadın kolları üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Bir aile anlayışıyla bugüne kadar geldik. Kadınların toplum içerisindeki yerini asla göz ardı etmemeliyiz. Bunun en güzel örneğini de AK Parti'mizin 'Ak Kadınları' veriyor." dedi.
Büyükkılıç, parti binasında İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlıkları ile Kocasinan
ve Melikgazi
ilçe yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret ederek, teşekkür etti.
Başkan Büyükkılıç son olarak AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu makamında ziyaret ederek, il yöneticileriyle bir süre sohbet etti.
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA